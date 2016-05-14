Финал "Евровидения-2016": Букмекеры определили обновленную десятку лидеров (видео)

В десятке лидеров наблюдаются некие изменения, согласно данным букмекеров.

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Так, представительница Украины Джамала поднялась с 4 на 3 место. Фаворитом по-прежнему остается представитель России Сергей Лазарев.

На втором месте представительница Австралии Деми Им.

Накануне финала Джамала оказывается на третьем месте

Одинаковые коэфициенты на победу у представительницы Армении Иветты Мукучян и представителя Швеции Франса. им отдают четвертое место.

Представитель Франции Амир Хаддад, котрому еще вчера прогнозировали 3 место, опустился на 5 позицию.

Джастс из Латвии букмекеры отдают шестое место.

Представительница Сербии Санья Вучич - на седьмом месте.

Представитель Нидерландов ворвался на восьмое место лидерской десятки.

Представительница Мальты Ира Лоско сохраняет свою позицию в десятке лидеров, оказавшись на девятом месте.

Замыкает десятку лидеров итальянка Франческа Микьелин.

Как известно, начало финала, сегодня, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени.