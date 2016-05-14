Финал "Евровидения-2016": Букмекеры определили обновленную десятку лидеров (видео)
Букмекерская контора William Hill обнародовала свежие ставки на финал песенного конкурса "Евровидения-2016", который сегодня состоится в Стокгольме. Джамала поднялась с 4 на 3 позицию.
В десятке лидеров наблюдаются некие изменения, согласно данным букмекеров.
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Так, представительница Украины Джамала поднялась с 4 на 3 место. Фаворитом по-прежнему остается представитель России Сергей Лазарев.
На втором месте представительница Австралии Деми Им.
Накануне финала Джамала оказывается на третьем месте
Одинаковые коэфициенты на победу у представительницы Армении Иветты Мукучян и представителя Швеции Франса. им отдают четвертое место.
Представитель Франции Амир Хаддад, котрому еще вчера прогнозировали 3 место, опустился на 5 позицию.
Джастс из Латвии букмекеры отдают шестое место.
Представительница Сербии Санья Вучич - на седьмом месте.
Представитель Нидерландов ворвался на восьмое место лидерской десятки.
Представительница Мальты Ира Лоско сохраняет свою позицию в десятке лидеров, оказавшись на девятом месте.
Замыкает десятку лидеров итальянка Франческа Микьелин.
Как известно, начало финала, сегодня, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени.