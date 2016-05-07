На Луганщине в ближайшее время планируется возобновить работу пункта пропуска в Золотом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ВГА.

"Областной властью в ближайшее время планируется возобновить работу автомобильного контрольного пункта въезда-выезда в г. Золотое. Он, как известно, был открыт 31 марта, но в связи с невозможностью противоположной стороны обеспечить переход жителям области, которые намеревались пересечь линию разграничения, его работу прекратили в тот же день", - сказано в сообщении.

Кроме того, по словам губернатора области Юрия Гарбуза, вопрос продолжения работы пункта въезда-выезда в Станице Луганской на постоянной основе остается в фокусе особого внимания областной власти.

С этой целью достигнута предварительная договоренность с руководством Центра антитеррористической операции и всеми заинтересованными правоохранительными и государственными органами.

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Вместе с тем, Гарбуз отметил, что работа всех пунктов пропуска в Луганской области возможна лишь при условии сохранения безопасности и соблюдения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.