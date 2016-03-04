Одесский суд пожаловался ГПУ на ненадлежащую организацию обвинения по "делу 2 мая"

Как сообщает пресс-служба суда, об этом сказано в постановлении коллегии судей, принятой сегодня после того, как в начале заседания прокурор заявил ходатайство с просьбой отложить судебное разбирательство для ознакомления с материалами уголовного производства, поскольку он ранее не принимал участия в этом производстве.

"Согласно постановлению, суд решил довести до сведения генерального прокурора Украины о фактах ненадлежащего исполнения прокурорами своих служебных обязанностей по поддержанию государственного обвинения в указанном уголовном производстве. Принять соответствующие меры и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица прокуратуры, которая отвечает за надлежащую организацию поддержания государственного обвинения", - заявили в пресс-службе.

Следующее судебное заседание назначено на 10 марта.

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В пресс-службе напомнили, что 3 марта в судебном заседании свидетель обвинения неожиданно отказался от дачи показаний. Суд продолжил исследование доказательств в отношении обвиняемого Евгения Мефедова.

"При их исследовании было установлено, что суду предоставлены копии, а не оригиналы. В связи с этим суд предоставил стороне обвинения время до 10:00 4 марта для предоставления оригиналов письменных и вещественных доказательств, заключений экспертов для дальнейшего их исследования", - добавили в суде.

В пресс-службе отметили, что вчера представитель обвинения в третий раз не предоставил доказательств причастности Мефедова к уголовному преступлению.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта Малиновский райсуд Одессы отложил заседание по рассмотрению уголовного производства о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года из-за непредоставления прокурором вещественных доказательств. В частности, в суде была представлена распечатка (заверенная копия) трафика телефонных звонков с номера мобильного телефона, который принадлежит обвиняемому россиянину Евгению Мефедову. Кроме того, у прокурора не оказалось ряда оригиналов протоколов, составленных в отношении указанного фигуранта (о задержании, об изъятии личных вещей и т.п.). Также на заседании от данных ранее показаний во время досудебного следствия отказался один из основных свидетелей - Александр Посмиченко. Свое заявление он мотивировал тем, что якобы «оклеветал себя и других фигурантов производства под давлением следствия».

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Потом проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, а также начался пожар в Доме профсоюзов, из-за которого и погибло большинство людей.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, которые имели место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян, у остальных – другие меры пресечения).