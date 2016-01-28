Деятели культуры и шоу-бизнеса призывают ограничить доступ российского продукта на украинский медиа-рынок

Об этом артисты и писатели заявили в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Необходимо полностью запретить в украинском эфире аудио- и видеопродукцию из Российской Федерации», - заявил один из лидеров украинской фолк-рок-группы Kozak System Иван Леньо.

Участники пресс-конференции подчеркнули необходимость государственного регулирования доступа российского контента на украинский рынок, поскольку его присутствие тормозит развитие отечественного медиа-производства и является откровенной пропагандой страны-агрессора. В связи с этим они зарегистрировали электронную петицию к президенту Украины Петру Порошенко с требованием запретить импорт любой видео- и аудиопродукции, произведенной российскими компаниями.

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По мнению присутствовавшего на пресс-конференции украинского музыканта Олега Скрипки, противостоять распространению российского контента можно путем создания качественной украинской продукции, которая смогла бы конкурировать по качеству с российской.

«Ми все изготовляем украинский интеллектуальный продукт, который абсолютно не имеет возможности конкурировать с продуктом, в данном случае российским», - отметил он.

В свою очередь, украинский издатель и публицист Виталий Капранов заявил, что в случае несогласия украинских телеканалов с данными требованиями Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен проявлять более жесткую позицию и лишать такие каналы лицензии.

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«Заберут лицензию у одного (телеканала – УНИАН) – остальные сразу опомнятся», – сказал он.

При этом актер Антин Мухарский в комментарии УНИАН отметил, что при желании украинцы по-прежнему смогут просматривать медиа-продукцию российского производства в Интернете.

«Если вы хотите посмотреть сериал «Одноглазый на зоне» или «ВДВ атакует», он есть в Интернете. Вы его клацаете и смотрите в частном порядке. Главное, чтобы оно не навязывалось», – считает он.

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При этом Мухарский не смог конкретизировать ни условия ограничения доступа российского продукта, ни сроки рассмотрения данного проекта украинскими властями. «Мы просто создали прецедент для того, чтобы привлечь внимание. А сейчас будут прорабатываться конкретные механизмы», – сказал он.

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Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию на территории Украины следующих российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир», «TVCI», «Россия-1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург-5», «Звезда», «РЕН-ТВ», «Life News», «Russia Today», «РБК-ТВ», «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+» и «КомедияТВ». Данные телеканалы занимаются российской пропагандой, искажают действительность и являются инструментом манипуляции общественным мнением, используемым страной-агрессором.

В начале января 2016 года министр культуры Вячеслав Кириленко призвал Нацсовет лишать лицензий FM-станции, которые не транслируют украинских песен в своем эфире.