К расстрелу мобильной группы у Счастья 2 сентября не причастна ДРГ боевиков - Матиос

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире Громадского ТВ.

"Преступление совершено лицами, которые находились и находятся сейчас на территории, подконтрольной Украине", - отметил он, подчеркнув, что преступление было совершено за 12 километров до линии разграничения.

По словам Матиоса, погибший Андрей Галущенко, который был заживо сожжен в машине, - "это штатный негласный сотрудник Службы безопасности, это не волонтер на добровольных началах".

Кроме него, на месте было 5 человек, из которых один человек погиб, а 4 были ранены и контужены.

Матиос отметил, что из 7 основных версий 6 не получили своего подтверждения.

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Заместитель генпрокурора отметил, что дело чрезвычайно трудное, поскольку при совершении преступления было уничтожено значительное количество доказательств. "Но мы на финишной прямой", – резюмировал он.

"Мы вышли на понимание мотива и тех центров, где принималось решение об уничтожении этой группы... Круг этих лиц уже определен, это я точно могу сказать", - заявил главный военный прокурор.

Он сообщил, что в рамках расследования инцидента было проведено большое количество экспертиз и допрошено уже более 1 тысячи человек, в том числе проведено 120 допросов на полиграфе, причем 79 человек допрашивали несколько раз.

При этом, по словам Матиоса, существует угроза людям, имеющим информацию относительно этого дела, в частности в процессе расследования уже было совершено два покушения на членов следственно-оперативной группы. Из-за такой угрозы в свое время была предоставлена охрана, в частности, им и бывшему председателю Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадию Москалю и его преемнику Георгию Туке. Также решается вопрос о предоставлении охраны журналисту (из контекста разговора следует, что речь идет о журналисте, который брал последнее прижизненное интервью у Галущенко).

Напомним, 2 сентября 2015 года было сообщено, что утром "при выполнении боевого задания" на Луганщине погиб старший лейтенант налоговой милиции, сотрудник Главного управления ДФС в Херсонской области Дмитрий Жарук, а также "волонтер" Галущенко.

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На следующий день Тука заявил, что убежден, что гибель его друга Галущенко - "это было просто убийство, к которому никакая ДРГ сепаратистов не причастна... это сделал кто-то из наших". По его словам, "накануне были и угрозы, и откровенные попытки "договориться". Впоследствии он допустил свою отставку с должности председателя Луганской ОВГА в случае провала расследования этого инцидента, однако на данный момент до сих пор занимает эту должность.