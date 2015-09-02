Стали известны имена погибших на Луганщине налоговика и волонтера, которые попали в засаду боевиков

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя ГФСУ Сергей Билан.

По данным Билана, Жарук был в составе сводной мобильной группы по борьбе с контрабандой, которая попала в засаду, организованную незаконными вооруженными формированиями. Группа патрулировавшая так называемую "зеленку".

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"На пути автомобиля правоохранителей была заложена мина, на которой подорвался транспортное средство. После этого боевики забросали машину гранатами и открыли огонь из стрелкового оружия. Часть мобильной группы заняла оборону и приняла бой. Вскоре на подкрепление силовикам прибыли бойцы 92 ОМБР ВСУ, под прикрытием которой мобильной группе удалось отойти", - отмечает заместитель председателя ДФСУ.

Согласно сообщению, во время боевого столкновения Жарук и волонтер Галущенко, который был в составе группы, погибли.

У погибшего старшего лейтенанта налоговой милиции дома остался сын, которому исполнился год и три месяца, и беременная жена.

Несмотря на ежедневное выполнение боевых заданий на линии соприкосновения, Бог семь месяцев хранил нас от потерь. Сегодня мы ... Posted by Сергей Билан on 2 сентября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, одна из мобильных групп по борьбе с контрабандой в зоне АТО попала в засаду и понесла потери.