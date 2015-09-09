Тука допустил свою отставку в случае провала расследования расстрела мобильной группы
19:16, 09 сентября 2015Политика
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Председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука допустил свою отставку в случае провала расследования расстрела мобильной группы по борьбе с контрабандой под Счастьем.
Тука пригрозил уйти в отставку, если расследование с расстрелом волонтеров провалится / Фото УНИАН
Об этом заявил в интервью ZN.UA. "Расследование расстрела мобильной группы - тест. В случае его провала властью мне не составит труда освободить кресло", - заявил он.
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"Я уже неоднократно думал над этим вопросом. Соглашаясь на пост, я ставил перед собой определенные цели. При множественных разочарованиях, все-таки пока вижу свет в конце туннеля. Ближайшие две недели - решающие для меня", - добавил он.
Он также отметил, что ранее "не было политической воли ломать систему, когда она только формировалась". "Мы действительно упустили время", - добавил он.
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