Мобильную группу по борьбе с контрабандой под Счастьем расстрелял кто-то из своих - Тука (видео)

Председатель Луганского военно-гражданской администрации Георгий Тука сообщил, что уже знает, кто расстрелял членов украинской мобильной группы по борьбе с контрабандой через линию разграничения сторон в зоне АТО, передает "5 канал".

"У меня никаких сомнений нет в том - ибо накануне были и угрозы, и откровенные попытки "договориться" - я абсолютно убежден, что это было просто убийство, к которому никакая ДРГ сепаратистов не причастна. По моему убеждению, это сделал кто-то из наших. Или это военное подразделение, или подготовлены определенные структуры именно из тех подразделений, которые в этом секторе контролируют линию пересечения границы. Это речь идет о 92-й бригаде", - рассказал глава области.

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"Я уже этому человеку не просто сказал, я ему написал, что со вчерашнего утра он из самого обычного предателя и "барыги" превратился в убийцу. Этот человек – он перешел уже грань. Все – никакие встречи, разговоры, переговоры отныне – никаких шансов. Я буду его уничтожать", - заверил Тука.

На уточняющий вопрос журналиста, знает ли он конкретного человека, ответственного за это преступление, Георгий Тука ответил утвердительно: "Да... И я знаю, что он знает – через посредников". "На войне, как на войне. Или мы их, или они нас", - заявил чиновник.