В Киеве при обыске в офисе дорогой ноутбук выбросили в окно

В Киеве работники налоговой милиции совместно с коллегами из СБУ задержали членов преступной группы, которая занималась незаконной конвертацией в особо крупных размерах.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, группировка была создана специально для незаконной конвертации денежных средств с дальнейшим их выводом за границу и помогала предприятиям разных форм собственности уклоняться от уплаты налогов в государственную казну. По предварительным подсчетам, оборот денег достигал 5 млрд. грн. в год.

Деятельность преступников была глубоко законспирирована, поэтому от оперативников требовалось тщательным образом продумать каждый шаг, чтобы поймать воров на горячем.

Операцию начали, когда в офис конвертационного центра вошел курьер с очередной партией наличности, которую он получил в банке. Одновременно было проведено 17 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов.

Чтобы уничтожить доказательства преступной деятельности, злоумышленники не пожалели даже дорогой ноутбук, выбросив его с девятого этажа вместе с пакетом, дополна заполненным «липовыми» печатями.

Всего их было изъято 73 штуки, на которых были оттиски частных нотариусов, банков, «фиктивных» фирм и государственных учреждений, в том числе печать Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

Также была изъята “черновая” бухгалтерия, компьютерная техника, наличность в отечественной и иностранной валюте в эквиваленте более 2 млн. грн. Наложены аресты на счета фирм, которые были задействованы в процессе конвертации, где заблокировано около 10 млн. грн.

Сейчас фигуранты дают пояснения. Организатор задержан.

Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.