В Ужгороде заблокировали суд по делу о драке на Драгобрате, нардепы пытались попасть в СИЗО к бойцам ПС (фото)

Об этом сообщает пресс-служба "Правого сектора".

Сообщается, что суд заблокировали после того, как стало известно о переносе рассмотрения дела.

"Они заблокировали помещение суда и требуют немедленного рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал "112 Украина", заседание суда продолжается, однако объявлен на несколько минут перерыв.

"Сейчас мы возле Ужгородского следственного изолятора, там находятся, по предварительной информации, 4 из 5 задержанных, один из них сейчас в Ужгородской городской больнице, сейчас депутаты пытаются попасть в следственный изолятор и убедиться, действительно ли ребята сейчас там, и в каком они состоянии. По самому делу решения пока нет", - говорится в сообщении корреспондента.

Руководитель одесского "Правого Сектора" Сергей Стерненко в Facebook сообщает, что нардепов уже пустили к задержанным. Он также заявил, что сотрудник СИЗО якобы ударил беременную жену задержанного бойца ПС по прозвищу "Бес".

Как сообщал УНИАН, двум из пяти задержанных участников драки на горнолыжном курорте Драгобрат суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Относительно других трех лиц судебное заседание продолжается.

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Ранее Закарпатская ОГА заявила о причастности к драке на Драгобрате членов "Правого сектора".

По данным ОГА, пятеро граждан 10 января около 4.00 утра пьяные ворвались в турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. После этого они избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы.