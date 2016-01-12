Суд арестовал еще одного участника драки на Драгобрате

Как пишет Mukachevo.net, решение суда было объявлено около 5:50 утра.

Отмечается, что "Педро" взяли под стражу до 8 марта.

По данным местного издания, судье в делах других 3х участников драки был объявлен отвод. Ожидают нового судью. Остальные 3 бойца ПС, которых вернули из больницы, в суде.

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Напомним, бойца "Правого Сектора" по прозвищу Цвик (Василинюк Василий, 1987 г.н., житель Ивано-Франковской области) суд также решил взять под стражу до 8 марта.

Как сообщал УНИАН, Закарпатская обладминистрация заявила, что драку спровоцировали члены "Правого сектора".

По данным ОГА, 5 пьяных граждан около 4 часов утра 10 января ворвались на турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов.

Пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт "Драгобрат", чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сейчас им объявлено о подозрении в хулиганстве.