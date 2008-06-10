Преступная группа содержала подпольную сеть казино

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали организованную преступную группу, которая содержала подпольную сеть казино.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в г. Киеве, создал нелегальный бизнес директор одного из частных предприятий, который без оформленных надлежащим образом документов открыл в областном центре 24 игорных заведения, где действовало 500 игровых автоматов.

По предварительной информации, ежемесячно сумма средств, которые скрывались от налогообложения и в дальнейшем передавались владельцам предприятия, составляла 1-1,2 млн. грн.

Кроме организатора преступного бизнеса, в группу входили бухгалтер, который вел „двойной” бухгалтерский учет, и 5 курьеров-администраторов игорных залов.

В результате проведения спецоперации налоговикам удалось задержать мошенников „на горячем” – во время инкассации владельцами игорных залов. Одновременно было проведено более 20 обысков, в которых были задействованы более 60 оперативников. В результате сотрудники налоговой милиции изъяли более 360 тыс. грн. наличностью, документы „теневой” бухгалтерии и программное обеспечение 520 игровых устройств общей стоимостью свыше 4 млн. грн.

Как показала экспертиза, лишь по одному игорному залу, расположенному в центре Днепропетровска, сумма скрытой на протяжении 2007 года выручки превышала 1 млн. грн., а общая сумма „теневого” дохода дельцов на протяжении прошлого года составила около 13 млн. грн.

В отношении организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст. 202 (нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.