В Киеве налоговая милиция с боем взяла конвертационый центр

Работники налоговой милиции ликвидировали мощный конвертационный центр, в состав которого входили бывшие стражи порядка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА г. Киева, мошеннический синдикат специализировался на “отмывании грязных средств”. В состав преступной группировки входили бывшие работники правоохранительных органов, имевшие опыт оперативной работы, что позволяло глубоко законспирировать свою деятельность и определенное время не попадать в поле зрения «силовиков».

Для того, чтобы ликвидировать все составляющие преступного центра, налоговики были вынуждены провести широкомасштабные операции в то же время на территории Полтавской области и АР Крым. В главном офисе мошеннического синдиката злоумышленники оказали активное сопротивление сотрудникам налоговой милиции, однако их удалось задержать.

Одновременно с их задержанием было начато проведение 14 обысков в теневых офисах группировки и жилых помещениях его участников, где были изъяты почти 300 тыс. грн. и около 40 тыс. дол. США. Кроме того, была изъята финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, печати, регистрационные, учредительные документы, чековые книжки и системы клиент-банк свыше 100 подконтрольных мошенникам предприятий. На счетах фиктивных структур, подконтрольных преступному синдикату, заблокированы около 15 млн. грн., пресечена попытка незаконного возмещения из бюджета сумм НДС на общую сумму свыше 40 млн. грн.

На данный момент четыре основных участника преступной группировки арестованы, ведется следствие.