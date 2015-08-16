Опубликованы новые фото строительства россиянами моста в оккупированный Крым

Снимки сделала местная жительница Тата Пучкова, передает KERCH.COM.RU.

Стоит отметить, что фотографии были сделаны во время путешествия мимо острова Тузла, который в настоящее время уже соединен с материком.

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Здесь ведутся активные работы по установке свай для моста через Керченский пролив. На снимках - огромные краны и строительные конструкции.

Как ранее сообщал УНИАН, в России утвердили проект моста на территорию незаконно аннексированного Крыма, строительство планировали начать в сентябре.