На Одесщине разборки между фермерами закончились стрельбой, 11 человек задержаны

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 12 августа в поле за селом Садовое Арцизского района между двумя местными жителями и частным предпринимателем возник конфликт по поводу пользования пастбищем. Во время конфликта предприниматель ранил оппонентов из устройства травматического действия, после чего с места происшествия скрылся. Раненые были доставлены в районную больницу. По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в отделе, на следующий день, 13 августа, в милицию поступила информация, что предприниматель вернулся в село вместе с примерно 20 неизвестными, чем вызвал возмущение сельчан. Около 21.00 возле дома предпринимателя начали собираться местные жители (около 60 человек) и требовать задержания последнего.

Для урегулирования ситуации личный состав Арцизского райотдела милиции был поднят по тревоге и направлен на место происшествия. Дом окружили.

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Примерно в 00.10 неустановленное лицо со стороны огорода домовладения предпринимателя осуществило 5 выстрелов из огнестрельного оружия в сторону сотрудников милиции.

«В соответствии с требованиями ст. 15 Закона Украины «О милиции» правоохранители вынуждены были осуществить выстрелы в сторону стреляющего из автоматического оружия АКСУ. После этого толпа разошлась», - акцентировали в отделе.

На месте происшествия задержаны 11 мужчин. Всех их правоохранители доставили в Арцизский райотдел.

Также с места происшествия в Арцизскую центральную районную больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением руки и голени. Его личность и обстоятельства получения ранений устанавливаются.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Проводится расследование.