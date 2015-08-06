Разработчики проекта "Карточки киевлянина" объяснили разницу между ней и будущей ID-картой

"Карточка киевлянина" по своей сути и функционалу является значительно большим инструментом, чем просто идентификатор жителя города.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью "Громадському" Евгений Лесняк - исполнительный директор ООО "Универсальные информационные технологии" ("УнИТ"), которое является разработчиком, инвестором и интегратором проекта.

"Ключевой особенностью "Карточки киевлянина" является то, что функционал, который расширен на ее базе, охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека и имеет неограниченный потенциал. Насколько известно, в концепции, которую сейчас обсуждает правительство, ID-документ гражданина, например, не является банковской картой, соответственно, не сможет использоваться как платежное средство", - прокомментировал Лесняк вопрос об использовании "Карточки киевлянина" в случае введения в будущем ID-документа гражданина Украины.

Карта предлагает идентификацию человека с выделением льготных категорий, что дает возможность государству предоставлять таким людям адресную помощь и пользоваться отдельными льготами. Также на ее основе могут создаваться различные специализированные карты: журналиста, студента, школьника, медика и тому подобное.

По словам исполнительного директора "УнИТ", "Карточка киевлянина" – это фактически реализованный электронный документ жителя Киева. И не только: используя существующие наработки, за считанные недели можно внедрить е-документ в любом другом городе страны. Он подчеркнул, что "Карточка киевлянина" является очень прогрессивным продуктом в плане создания информационного общества города и страны в целом и может стать хорошей платформой для развития в будущем "карты украинца".

Также командой "УнИТ" разработан протокол, который позволяет идентифицировать и в случае необходимости пройти аутентификацию с помощью "Карточки киевлянина" на любом государственном или негосударственном ресурсе. Например, в персональном кабинете на официальном сайте проекта уже в ближайшее время можно будет получить административные услуги онлайн. Зайдя на сайт КГГА, владелец карточки сможет в несколько кликов мышкой принять участие в общественном обсуждении, подать петицию и проголосовать по любому вопросу местного самоуправления.

Таким же образом можно будет записаться к врачу, получить электронный рецепт, оплатить коммунальные услуги, мобильную связь или интернет, купить билет на поезд или какое-то культурное событие – все это является лишь небольшой частью того, что можно сделать с помощью этой карты.

"Так же, как существует функция "войти с помощью Facebook", "войти с помощью Google", так и мы хотим сделать, чтобы можно было "войти с помощью "Карточки киевлянина". Но в отличие от всех других методов, аутентификация человека здесь будет осуществляться государством в лице городской власти. Мы сейчас активно работаем в этом направлении", - подчеркнул Лесняк.

«Карточка киевлянина» в настоящее время значительно опережает возможности инфраструктуры страны для использования в полной мере предложенных возможностей. В то же время, именно ее внедрение в Киеве способствовало развитию такой инфраструктуры. В частности, КП "ГИВЦ", на базе которого развернуто и сертифицировано комплексную систему защиты информации, в настоящее время развился в один из самых современных дата-центров с высоким уровнем безопасности.

"Мы, как социально ответственная общественность, решили для себя, что нужно начать – основать этот инструмент, а под него уже пусть развивается инфраструктура. Так и получилось", - заявил Лесняк.