Часть заседания по делу Сенцова и Кольченко пройдет в закрытом режиме

Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону проведет часть первого заседания по уголовному делу против режиссера Олега Сенцова и общественного активиста Александра Кольченко в закрытом режиме, ввиду рассмотрения материалов дела, имеющих гриф "государственная тайна".

Об этом сообщает в Twitter правозащитная организация ОГОН (Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод).

"Рассмотрение материалов дела под грифом "гос.тайна", а именно тома 10, будет проходить в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские следователи обвиняют Сенцова в создании террористического сообщества, которое якобы действовало на территории Крыма и было структурным подразделением "Правого сектора".

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Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ РФ в мае 2014 года в Крыму. Следователи считают, что он организовал поджоги в симферопольском отделении "Единой России" и офисе организации "Русская община". Режиссера также обвиняют в подготовке взрыва у памятника Ленину в Симферополе. В середине апреля 2015 года ему предъявили новое обвинение – в незаконном хранении оружия.

По уголовному делу о подготовке терактов в Крыму, помимо Сенцова, проходят еще три человека: Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

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Афанасьев и Чирний ранее дали признательные показания и, заключив сделку со следствием, были осуждены на 7 лет лишения свободы каждый. Кольченко в настоящее время содержатся в московском СИЗО.

Арест Сенцова и Кольченко продлен до 16 декабря.

Российские и зарубежные деятели искусства и правозащитники не раз высказывались в защиту и поддержку Сенцова и считают обвинения, выдвинутые против него надуманными и политически мотивированными.