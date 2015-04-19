В Украине стартовала кампания в поддержку захваченного ФСБ Сенцова

Как передает Радио Свобода, российский кинорежиссер Аскольд Куров, соавтор фильма «Зима, уходи!» и «Дети-404», вместе с продюсерами Максом Туулой, Марией Гавриловой и Ольгой Журженко запустили документальный проект «Освободить Олега Сенцова», захваченного в Крыму год назад сотрудниками российской ФСБ по «подозрению в организации терактов».

Как говорится в сообщении российской общественной организации «Открытая Россия», Куров снимает документальный фильм-расследование о деле режиссера-«террориста», пытаясь воссоздать события мая 2014 года, когда Сенцова схватили в Крыму.

Проект «Освободить Олега Сенцова», кроме самого документального фильма, включает в себя видеоинтервью с известными кинематографистами со всего мира в поддержку арестованного украинского режиссера.

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По информации организации, уже записали несколько интервью с европейскими кинорежиссерами - Кшиштофом Занусси, Агнешкой Холланд, российскими - Павлом Бардиным, Мариной Розбежкиной, Борисом Хлебниковым. В планах организаторов - интервью с братьями Михалковыми и Павлом Лунгиным.

Интервью выходят не только в интернете, но и демонстрируются на международных кинофестивалях - DocuDays UA в Киеве, OpenDocs в Лондоне и на открытии фестиваля goEast в Висбадене. Авторы проекта надеются, что эти ролики, как и законченный фильм, помогут Сенцову выйти на свободу.

Сенцов был задержан в Крыму сотрудниками Федеральной службы безопасности России в мае 2014 года, после оккупации полуострова. С того времени он находится под стражей в России. Его обвиняют в подготовке терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе с целью дестабилизации политической ситуации на полуострове. Адвокат Сенцова заявлял, что в крымском СИЗО его пытали. Режиссер вины не признает. Кроме него, по этому делу арестованы еще трое людей. Всех их российское следствие называет «членами диверсионно-террористической группы «Правого сектора».

Освободить Сенцова призывают многие его коллеги и правозащитники, которые считают его политическим заключенным. По их мнению, обвинения против него сфабрикованы, а режиссер был задержан за свою гражданскую позицию. Сенцов - активный участник Евромайдана.