Главари "ЛНР" предъявили бастующим шахтерам ультиматум, угрожая "мобилизацией" - Мотузяник
Главари так называемой "ЛНР" выдвинули ультиматум шахтерам, которые принимают участие в забастовке из-за отсутствия заработной платы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.
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"Руководство так называемой "ЛНР" объявило ультиматум бастующим шахтерам: или они выходят на работу, несмотря на отсутствие зарплаты, или их мобилизуют в незаконные вооруженные формирования. В то же время председатель так называемой "ЛНР" Плотницкий издал негласный указ о прекращении выдачи угля шахтерам на бытовые нужды", - сказал он.
По словам спикера АП, экономическая ситуация на оккупированных территориях значительно ухудшилась.
"Из-за преступных действий боевиков экономическая ситуация на оккупированных ими территориях ухудшается. Главари бандитских формирований методами запугивания и применения силы пытаются преодолеть последствия целенаправленного разрушения ими же экономики региона", - подчеркнул Мотузяник.