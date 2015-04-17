Плотницкий готовится бежать с наворованным в Россию - штаб АТО

Об этом заявил замкомандующего АТО, полковник Валентин Федичев, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

"Плотницкий лихорадочно ищет способы получения "индульгенции" и спасения от будущего гнева обманутых луганчан", - отметил Федичев.

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По его словам, свою защиту от этого гнева сепаратист видит исключительно за "частоколом" российских штыков и даже боится своих местных боевиков, сообщает newsru.ua.

"Плотницкий "молится" на каждую очередную колонну с российским вооружением и боевой техникой, а также с российскими солдатами. Он панически боится, что кто-то или что-то могут помешать этому", - подчеркнул полковник.

Силовик сообщил, что на днях главарь, с целью установления полного личного контроля над захваченным погранпунктом "Должанский", приказал разоружить боевиков, которые там находились.

"Плотницкому крайне необходимо сейчас свое "окно" в Россию. Время его "режима" на Луганщине неумолимо истекает, надо готовиться "драпать" и вывозить наворованное", - объяснил Федичев.

Ранее СМИ писали, что Плотницкий наладил наркотрафик из Афганистана и уничтожает полевых командиров боевиков.