СЭС не обнаружила превышения норм загрязняющих веществ в Васильковском районе, где горит нефтебаза

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрав Украины, специалисты учреждений Госсанэпидслужбы в Киевской области осуществляют постоянный лабораторный мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Васильковского района и на территории других районов и городов Киевской области.

В связи с пожаром, который произошел на нефтебазе "БРСМ-Нафта" (с. Крячки Васильковского района) пробы воздуха отбирают в контрольных точках Киевщины и анализируют трижды в сутки.

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По результатам исследований, проведенных 9 и 10 июня в населенных пунктах Васильковского района (г. Васильков, пгт. Калиновка, с. Багрин, сек. Дубрава, с. Путровка, с. Крячки, с. Березанщина, с. Здоровка) превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не установлено.

В частности, содержание диоксида азота (NO2), сернистого ангидрида, углерода оксида (СО) было в 2-10 раз ниже предельно допустимых концентраций. Другие вещества, которые образуются в результате сгорания, а именно – насыщенные углеводороды, сероводород, формальдегид, сажа – в пробах не обнаружены.

Результаты лабораторного контроля состояния загрязнения воздуха показали отсутствие превышений установленных уровней гигиенических нормативов в населенных пунктах соседних районов Киевской области, в частности городах Белая Церковь, Фастов и Боярка.

Пожар на нефтебазе не сказался на уровне радиационного фона в г. Киеве и Киевской области, который находится в пределах нормативных значений, отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших. Тушение пожара продолжается.

По данным столичной СЭС, в некоторых местах концентрация вредных веществ в воздухе вчера превышала норму в 2-6 раз.