Содержание вредных веществ в воздухе Киева превысило норму в 6 раз - Кличко

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

"С целью предупреждения ухудшения ситуации в Киеве я распорядился принять следующие меры: не допускать сжигания отходов и приготовления пищи на открытом воздухе и в неустановленных местах", - сказал Кличко

Кроме того, он дал поручение ограничить движение грузового транспорта на улицах города; осуществлять в столице ежедневный полив проезжей части и тротуаров улиц, придомовых территорий и зеленых зон.

"Также обращаюсь к людям, которые имеют хронические заболевания верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистые болезни, болезни легких, кожи и аллергические проявления, ограничить пребывание на открытом воздухе", - сказал Кличко.

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В Киеве организован и проводится мониторинг атмосферного воздуха в восьми контрольных точках города: улицы Садовая, 57; Набережно-Корчеватская, 18; Институтская, 16; Сикорского,6; Столичное шоссе, 90; пр-т Гонгадзе, 22; пр-т Ватутина, 88; пр-т Академика Глушкова,13-б. Исследования воздуха проводятся на период ликвидации пожара, на содержание общераспространенных веществ, контролируемых в системе мониторинга атмосферного воздуха, которые образуются в процессах горения: азота диоксид, углерода оксид, сернистый ангидрид, пыль.

"По результатам исследований 9 июня 2015 года содержание ангидрида сернистого в воздухе в контрольных точках превышало предельно допустимые концентрации в 2,5-6,7 раз. Из-за погодных условий в приземном слое атмосферного воздуха накапливаются загрязняющие вещества. По уровню загрязнения сернистым ангидридом ситуация характеризуется как недопустимая, а по степени опасности – как умеренно опасная и опасная", - сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

Городская власть ежедневно будет проводить исследования воздуха, если ситуация будет ухудшаться, то меры безопасности будут более жесткими.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.