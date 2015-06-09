В МВД назвали вероятные причины масштабного пожара на нефтебазе под Киевом

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

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«Одной из причин масштабного пожара и мощного взрыва на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Васильковом могут быть грубые нарушения правил хранения нефтепродуктов. Рассматриваются также техническая составляющая, не исключается и умышленный поджог. Окончательно это выяснит следствие», - написал он.

По словам Шкиряка, сейчас достоверно установить причину этой трагедии невозможно, поскольку пожар продолжается.

Одной из причин масштабноі пожара и мощного взрыва на нефтебазе "БРСМ - нафта" под Васильковым, могут быть грубые пору... Posted by Зорян Шкиряк on 9 Июнь 2015 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 8 утра на нефтебазе, где вчера вспыхнул пожар, произошел мощный взрыв.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, госпитализированы 6 пожарных, еще с двумя нет связи.