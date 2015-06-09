В МВД назвали вероятные причины масштабного пожара на нефтебазе под Киевом
Причинами масштабного пожара на нефтебазе под Киевом могут быть грубые нарушения правил хранения нефтепродуктов, технические проблемы или умышленный поджог.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.
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«Одной из причин масштабного пожара и мощного взрыва на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Васильковом могут быть грубые нарушения правил хранения нефтепродуктов. Рассматриваются также техническая составляющая, не исключается и умышленный поджог. Окончательно это выяснит следствие», - написал он.
По словам Шкиряка, сейчас достоверно установить причину этой трагедии невозможно, поскольку пожар продолжается.
Одной из причин масштабноі пожара и мощного взрыва на нефтебазе "БРСМ - нафта" под Васильковым, могут быть грубые пору...Posted by Зорян Шкиряк on 9 Июнь 2015 г.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 8 утра на нефтебазе, где вчера вспыхнул пожар, произошел мощный взрыв.
По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, госпитализированы 6 пожарных, еще с двумя нет связи.