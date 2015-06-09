В результате взрыва на нефтебазе госпитализированы 6 пожарных

На нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, где вчера произошел пожар, в результате мощного взрыва госпитализированы 6 пожарных.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

«6 пожарников с ожогами отправили в больницу. Еще с шестью нет связи. Ведется поиск, - написал Аваков и позже добавил: Только что из пожара вышло 4», - написал Аваков.

6 пожарников с ожогами отправили в больницу. Еще с шестью нет связи.. Ведется поиск. Только что из пожара вышло 4.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 9, 2015

Как сообщал УНИАН, взрыв на нефтебазе, где вчера вспыхнул пожар, произошел сегодня около 8 утра. По состоянию на 7 утра горело 8 из 17 резервуаров в горючим.