В результате взрыва на нефтебазе госпитализированы 6 пожарных
10:02, 09 июня 2015Общество
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Об этом сообщил Арсен Аваков в своем Twitter.
Под Киевом горит нефтебаза / mns.gov.ua
На нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, где вчера произошел пожар, в результате мощного взрыва госпитализированы 6 пожарных.
Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
«6 пожарников с ожогами отправили в больницу. Еще с шестью нет связи. Ведется поиск, - написал Аваков и позже добавил: Только что из пожара вышло 4», - написал Аваков.
6 пожарников с ожогами отправили в больницу. Еще с шестью нет связи.. Ведется поиск. Только что из пожара вышло 4..
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 9, 2015
Как сообщал УНИАН, взрыв на нефтебазе, где вчера вспыхнул пожар, произошел сегодня около 8 утра. По состоянию на 7 утра горело 8 из 17 резервуаров в горючим.
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