В результате взрыва на нефтебазе госпитализированы 6 пожарных

10:02, 09 июня 2015
Общество
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Об этом сообщил Арсен Аваков в своем Twitter.

mns.gov.ua

На нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, где вчера произошел пожар, в результате мощного взрыва госпитализированы 6 пожарных.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

«6 пожарников с ожогами отправили в больницу. Еще с шестью нет связи. Ведется поиск, - написал Аваков и позже добавил: Только что из пожара вышло 4», - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, взрыв на нефтебазе, где вчера вспыхнул пожар, произошел сегодня около 8 утра. По состоянию на 7 утра горело 8 из 17 резервуаров в горючим.

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