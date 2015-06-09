На нефтебазе под Киевом произошло более 50 взрывов, спасателям не хватает техники для борьбы с огнем - журналист
На пылающей под Киевом нефтебазе за последние полчаса прозвучало более 50 взрывов.
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на корреспондента, который находится на месте события.
"Количество взрывов невозможно сосчитать. За последние полчаса их было более 50. Площадь возгорания увеличивается с каждой минутой", - сообщает корреспондент.
Кроме этого, по словам журналиста, спасатели говорят, что для борьбы с усиливающимся огнем уже не хватает техники.
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"Я пообщался с представителями ГосЧС, они говорят, что в данный момент техники катастрофически не хватает и с огнем сейчас никто не борется, поскольку просто невозможно подойти к этому месту возгорания. Взрывы продолжаются. Пламя перекинулось на все 17 цистерн", - передает репортер с места событий.
По его словам, спасательные службы отвели всех, кто находится в районе горящей нефтебазы, от очага возгорания. "Всех тут присутствующих отвели на 600 метров от пожара, поскольку существует еще одна опасность – рядом с этими цистернами, которые сейчас горят, находится еще с десяток цистерн... В каждой из них по 5 тысяч тонн топлива и в любой момент они могут взорваться", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее на пылающей нефтебазе произошел взрыв, в результате которого погибли спасатели, в зону пожара отправлены бойцы Национальной гвардии.
Напомним, по состоянию на 7 утра 9 июня огнем было охвачено 8 резервуаров с топливом. В результате пожара 1 человек погиб, 5 госпитализированы.
Как отметил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, вероятной причиной пожара на нефтебазе под Киевом было неосторожное обращение с оборудованием во время попытки кражи нефтепродукта.