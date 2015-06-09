На нефтебазе под Киевом произошло более 50 взрывов, спасателям не хватает техники для борьбы с огнем - журналист

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на корреспондента, который находится на месте события.

"Количество взрывов невозможно сосчитать. За последние полчаса их было более 50. Площадь возгорания увеличивается с каждой минутой", - сообщает корреспондент.

Кроме этого, по словам журналиста, спасатели говорят, что для борьбы с усиливающимся огнем уже не хватает техники.

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"Я пообщался с представителями ГосЧС, они говорят, что в данный момент техники катастрофически не хватает и с огнем сейчас никто не борется, поскольку просто невозможно подойти к этому месту возгорания. Взрывы продолжаются. Пламя перекинулось на все 17 цистерн", - передает репортер с места событий.

По его словам, спасательные службы отвели всех, кто находится в районе горящей нефтебазы, от очага возгорания. "Всех тут присутствующих отвели на 600 метров от пожара, поскольку существует еще одна опасность – рядом с этими цистернами, которые сейчас горят, находится еще с десяток цистерн... В каждой из них по 5 тысяч тонн топлива и в любой момент они могут взорваться", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на пылающей нефтебазе произошел взрыв, в результате которого погибли спасатели, в зону пожара отправлены бойцы Национальной гвардии.

Напомним, по состоянию на 7 утра 9 июня огнем было охвачено 8 резервуаров с топливом. В результате пожара 1 человек погиб, 5 госпитализированы.

Как отметил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, вероятной причиной пожара на нефтебазе под Киевом было неосторожное обращение с оборудованием во время попытки кражи нефтепродукта.