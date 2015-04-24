После победы Майдана в Украине появился запрос на журналистские расследования - эксперты

Эксперты считают, что после победы Майдана в украинском обществе появился запрос на журналистские расследования.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому мнению пришли шеф-редактор программы «Гроші» на «1+1» Максим Сухенко, первый заместитель главного редактора газеты «Час Київщини», журналист-расследователь Леонид Фросевич, ведущий программы «Наші гроші» на телеканале ЗИК Денис Бигус, шеф-редактор программы «Слідство.info» на «Першому» Федор Сидорук во время круглого стола в редакции газеты «День», был посвящен состоянию украинской расследовательской журналистики.

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Сухенко считает, что «журналистское расследование - это сейчас один из самых востребованных жанров среди всей имеющейся журналистики. Информационно он жил всегда своей жизнью».

По его убеждению, журналистское расследование на момент, когда страна хочет каких-то кардинальных изменений, имеет наибольший запрос.

«К сожалению, этот запрос не всегда поддерживается законодательно. Объявленные желания страны помогать нам, помогать стране очищаться, в частности нашими (журналистскими - УНИАН) руками, не всегда согласованы с действиями. Потому что мы видим, что количество законодательных актов, которые нам мешают или запрещают работать, оно, к сожалению, сейчас больше, чем то количество, которые нам помогают. О чем я говорю - это запрет использовать скрытые камеры, съемки скрытым способом без уведомления интервьюера - это серое юридическое поле», - считает Сухенко.

«Сейчас самый проблемный иск, который имеет наша редакция «1+1», по поводу того, что мы показали снятый дроном с высоты 50 метров дом стоимостью 4,5 млн долл. человека, который всегда работал на государственной службе в СБУ. Мы уже 1,5 года судимся, я уже 5 раз был на допросах», - рассказал он.

Шеф-редактор программы «Гроші» отмечает, что было очень много случаев, когда после сюжетов программы увольняли чиновников с занимаемых должностей, однако ни одного человека не привлекли к уголовной ответственности

«Когда после наших сюжетов увольняли людей - очень много случаев, в частности, после выпуска, когда мы показали, что чиновники в Боярке закупили клены дороже, чем в свое время стоили каштаны сорта «Бриони». Человека уволили, но он «отмыл» 50 тысяч гривень, написал заявление и ушел. Поэтому, к сожалению, хочется все же, чтобы людей за такие дела привлекали к уголовной ответственности. У нас таких дел, к сожалению, нет», - рассказывает он.

В свою очередь первый заместитель главного редактора газеты «Час Київщини» считает, что «школа журналистских расследований в Украине была, есть и будет. После Майдана, после победы Революции достоинства, расследовательская журналистика получила второе дыхание, она поверила, что государство играет за журналистику, помогает отыскать истину. Но не всегда это так, потому что существуют факторы, которые существовали во времена экс-президентов Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Существуют определенные препятствия и на законодательном уровне, существуют препятствия ведомственные, наши ведомства, которые изготовили такие заборы из пресс-служб, не способствуют получению информации».

Он убежден, что «сегодня, как и раньше, на журналистские запросы нам рассказывают информацию с ограниченным доступом или не для широкого круга. Закон о доступе к публичной информации хороший, но он не всегда срабатывает, потому что наши чиновники этот закон используют в своих интересах».

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По мнению ведущего программы «Наші гроші», если сравнивать с тем, что было в Украине три года назад на ниве журналистских расследований, то у нас сейчас все «просто сказочно».

«Да, конечно же, хотелось бы и скрытую съемку, но это не проблема конкретно журналистских расследований, это норма, которую нужно отменить для всех. Закон о доступе к публичной информации не идеальный, но он хороший, потому что это рычаг. Но он не означает, что вам все расскажут, потому что в нем не прописана ответственность за то, что вам как-то изящно сформулируют обтекаемый ответ», - считает журналист.

«Два года назад мы не получали вообще никакого ответа, пресс-служба не удосуживалась написать какую-нибудь бумажку, это была просто черная дыра, никто не реагировал. Сейчас реакция будет, но она зависит от того, насколько журналист вгрызся в тему и есть ему что-то спросить. И сейчас ситуация на порядок лучше», - убежден Бигус.

В свою очередь шеф-редактор программы «Слідство.info» считает, что проектов журналистских расследований очень много, и «каждый уважающий себя канал считает нужным держать проект журналистских расследований, мне кажется, что проблема заключается в людях (журналистов - УНИАН)».

«Если раньше 3-4 года назад был властный монолит, когда трещину пробить невозможно было вообще, то сейчас ситуация изменилась, но не хватает людей, которые бы поднимали темы для журналистских расследований», - считает Сидорук.