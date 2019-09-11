Осматривали врачи-ФСБшники: Бекиров рассказал, как оккупанты делали из него "самого здорового в СИЗО"

Накануне экс-политзаключенному Эдему Бекирову сделали операцию.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, освобожденный в ходе украинско-российского обмена удерживаемыми лицами 7 сентября, рассказал, что его дело и решение ЕСПЧ (суд постановил поместить Эдема Бекирова в больницу – ред.), были для властей РФ «как кость в горле».

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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«Бекиров у них был, как кость в горле. Вместе с Ладиным и Ислямом (Алексей Ладин и Ислям Велиляев – адвокаты Эдема Бекирова – ред.). Они хоть и говорят: «Что там ваше ЕСПЧ, ваши требования. Нам это все по барабану». Но, в то же время, и нужно было давать отчеты, что я был в больнице. Потом вывозят в Семашко (больница имени Семашко в Симферополе – КР), бегло. Нештатные сотрудники ФСБ – врачи – делают заключение. И по их заключениям получается, что я самый здоровый в СИЗО. Спортсмен такой», – рассказал Бекиров.

Он также отметил, что всегда активно отстаивал свою позицию и был вместе с крымскотатарским народом.

«Я простой человек. Я не герой. Я просто люблю свою Родину... Моя политическая позиция такая: все, что происходит с моим народом… Я в задние ряды не убегал. Я всегда шел в первых рядах. Не боялся этого. Моя активная позиция: я никому не желаю зла, но в то же время, я считаю, что все должно быть по справедливости. Моя Родина должна быть свободна. Где бы я не находился, где бы не находились мои дети и внуки, они должны знать, что есть Крым, что это их Родина. И они могут в любую минуту свободно вернуться и жить спокойно. Вот, что такое Родина…», – добавил Бекиров.

Накануне, 10 сентября, Эдему Бекирову сделали операцию.