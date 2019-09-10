Освобожденному политзаключенному Бекирову сделали операцию на сердце, он – в реанимации

Элеонора Бекирова отметила, что 9 месяцев в СИЗО не прошли бесследно для ее отца и в плане его психологического состояния, поэтому с ним будет работать психолог.

Освобожденному в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ активисту Эдему Бекирову сделали операцию на сердце, сейчас он находится в реанимации больницы "Феофания".

Об этом в Facebook сообщила дочь активиста Элеонора Бекирова.

"Вчера папу перевели в кардиологическое отделение "Феофании". Сегодня ему сделали операцию, которая длилась 5 часов. Сейчас он находится в реанимации", - написала она.

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Бекирова поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал семью, когда ее отец был в заключении.

"9 месяцев в застенках СИЗО не прошли бесследно для него. Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста и адвокаты неоднократно заявляли об ухудшении состояния его здоровья.

Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследование.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

8 августа подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд» Крыма, несмотря на доводы адвокатов о том, что Бекиров из-за тяжелого состояния здоровья не сможет скрыться от следствия, принял решение продлить ему арест до 11 октября.

27 августа так называемый «Центральный райсуд Симферополя» изменил меру пресечения Бекирову - отпустил из СИЗО под обязательство явки в суд.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами Бекиров вернулся в Украину.