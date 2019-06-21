Тянучки в центре и "ад" на Академгородке: Киев с утра сковали многочисленные пробки (карта)

В районе ст.м "Академгородок" масштабные заторы наблюдаются уже с 7 утра. Там из-за ремонта перекрыта дорога.

В пятницу, 21 июня, важные улицы Киева захватили масштабные пробки.

Об этом свидетельствует информация сервиса Google Maps.

Так, движение затруднено на Владимирском спуске, Набережно-Крещатицкой (улица частично перекрыта из-за ремонта), Нижнем Валу, Новоконстантиновской и ряде других улиц Подола. Также автомобилями переполнены Гаванский мост и Набережно-Рыбальская. Тянучка наблюдается на Елены Телиги.

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На Большой Житомирской произошло ДТП. Пробки наблюдаются на улице Черновола, Юрия Ильенко, Щусева, а еще - Воздухофлотский проспект (произошла авария) и Жилянскую. Такая же ситуация - на проспекте Лобановского.

В районе Шулявского путепровода пробок почти нет. Зато движение затруднено на проспекте Победы между станциями метро "Житомирская" и "Нивки" (здесь произошло три ДТП). От авто перегружен проспект Палладина.

В районе ст.м "Академгородок" масштабные заторы наблюдаются уже с 7 утра. Там из-за ремонта перекрыта дорога. Людям приходится выходить из маршруток и несколько остановок идти до метро пешком в 30-градусную жару.