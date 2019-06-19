В Киеве на Академгородке в час пик перекрыли трассу - люди в 30°-ю жару шли на работу пешком (видео)

Люди были вынуждены добираться на работу пешком, идя вдоль трасы, где нет ни одного дерева, по 30-градусной жаре.

В Киеве уже который месяц идет ремонт большой окружной дороги. Все это время люди, живущие в районе ТРЦ "Лавины" и ст.м. "Академгородок", регулярно вынуждены стоять в многочасовых пробках, а то и вовсе добираться на работу пешком. При этом тротуары на большем участке дороги отсутствуют.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня в 9 утра на участке от "Лавины" до "Академгородка" образовались 10-балльные заторы. Автомобили встали практически "намертво".

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Люди были вынуждены добираться на работу пешком, идя вдоль трасы, где нет ни одного дерева, по 30-градусной жаре. Стоять в практически непроветриваемых маршрутках было едва ли приятнее. Сотни людей из-за этого опоздали на работу.

Напомним, что столичная власть весной начала принятие в пользование ряда государственных дорожных объектов, в частности, части Окружной дороги, который сейчас находятся в собственности области, и проводит там ремонтные работы.

Отметим, что, по словам местных жителей, ремонт дороги, из-за которого люди вынуждены стоять в пробках на летней жаре, идет уже второе лето подряд.