Арестован первый военный из Крыма, который предал присягу

Сержанта с Николаевщины задержали в Джанкое, при пересечении границы. Следователи главной военной прокуратуры сообщили, что этот арест пока единственный в Украине. Об этом сообщает ТСН.

До аннексии Крыма он служил контрактником в Перевальном, а месяц назад позвонил матери и сказал, что выезжает домой и ему вроде предложили работу в Киеве. И ни на работу в Киев, ни домой на Николаевщину сержант Владимир, который год назад заключил контракт с армией оккупанта и получил паспорт России, не доехал.

При пересечении границы в Джанкое солдата арестовали за дезертирство, ему грозит от 2 до 5 лет заключения. И теперь мать ездит к нему в СИЗО.

Год назад в части Владимира большинство военных перешли на сторону России, даже командир предал присягу. И хотя мать говорит, что просила 22-летнего сына одуматься, он ее не услышал. "Я говорила, чтобы бросал все, чтобы возвращался домой. Он не согласился, говорил, что не покинет своих ребят. Никто не настроил на правильный путь, а сейчас раскаивается, но поздно. Закон есть Закон", - говорит мать военного Людмила Рошка.

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Держала солдата в Крыму и беременная невеста. "Она была беременна уже на пятом месяце, сама живет в Крыму. А потом получилось, что потеряла ребенка и все они разошлись", - говорит женщина.

"Лицо, желающее избавиться от бремени и стать на законопослушный путь, заслуживает чуткого к нему отношения. Убежден, что этот страх тех, кто намерен вернуться в Украину, он их преследует каждый день. Это большая мука", - говорит Григорий Рябенко, заместитель руководителя следственного управления Главной военной прокуратуры.

В государственной измене и дезертирстве сейчас следователи обвиняют более шести тысяч военных, которые остались на анексированном полуострове. Им тоже советуют прийти с раскаянием. А в Минобороны добавляют, что украинским военным в Крыму действительно служится несладко.

"Жалуются, что к ним отношение как к рабам. На наиболее грязную работу забирают наших, поносить что-то, покопать, но на что они рассчитывали? Был такой факт, когда позвонил военнослужащий и сказал: как мне перевестись в Украину? Спасайте! Так и сказал: Спасайте!", - говорит Виктор Гром, руководитель отдела ЦТРС Минобороны.

"Никогда не говорил, что там, чтобы я не переживала. Я все думала, что он служит. А он, оказывается, уволился, ездил работал по России, а потом решил вернуться в Украину, зарплату вез", - говорит Людмила Рошка.

До суда все деньги у сержанта на границе конфисковали. Мать жалуется: его могли освободить под залог в 24 тысячи гривен, но эта сумма для нее неподъемная. Семья подозреваемого в дезертирстве солдата надеется лишь на то, что ему дадут условный срок. Первое судебное заседание по этому резонансному делу ожидают уже через неделю.