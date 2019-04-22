Гороскоп на неделю: астролог рассказал, что ждет каждый знак Зодиака

Появился гороскоп на неделю, 22 - 28 апреля.

Астролог Павел Глоба поделился основными рекомендациями на неделю с 22 по 28 апреля, которые касаются многих сфер жизни, включая любовь, финансы, работу, здоровье.

Глоба советует следовать этим рекомендациям, чтобы оставаться на плаву и знать наверняка, в каком из направлений двигаться все семь дней, пишет SlovoFraza.

Овен

Первые два дня недели будут во власти позитивной энергии, поэтому появится желание двигаться вперед, решать какие-то проблемы. 26 апреля лучше прислушиваться к советам окружающих людей. Ближе к концу недели лучше вовсе перестать доверять интуиции. На этой неделе полезно будет сходить по магазинам, обновить гардероб, сделать новую прическу. Велик шанс встретить вторую половинку, так что нужно выглядеть неотразимо. Семейным представителям знака Овен стоит попробовать как следует отдохнуть со своими близкими на выходных. Это может быть домашние посиделки, так и активный отдых на даче, на природе.

Телец

Тельцам следует быть как можно более осторожными в общении с незнакомыми людьми. Можно прощупывать почву самостоятельно, спрашивая советы у людей, которым можно доверять. 24, 25 и 26 апреля Тельцы будут в наилучшей форме — физической и психической. Павел Глоба советует не бояться браться за проекты и новые задачи, которые отличаются большой сложностью. Легких путей на этой неделе не будет, так что смысла их искать попросту нет. Очень повезет представителям творческих профессий — у них может появиться энтузиазм к работе, новые идеи. Главное — не упускать ничего из вида, записывать важные мысли, но пока не делиться ими с окружающими.

Близнецы

Близнецам на этой неделе придется нелегко, но это не значит, что всё полетит в пропасть. Наиболее удачными будут для этих людей лишь выходные. Субботу и воскресенье стоит провести с семьей, без дел, без работы, без спешки и криков. Даже перед уборкой стоит дважды подумать — хочется это делать или нет. На выходных полезно менять обстановку — можно отправиться в гости к родственникам, погулять, сходить по магазинам. На буднях лучше постараться избегать общения с неприятными людьми, завистниками и недоброжелателями. С понедельника по пятницу лучше не пытаться искать свое счастье одиноким Близнецам. Им нужно сфокусировать внимание на обязанностях.

Рак

Самый благоприятный день для Раков — воскресенье. На этой неделе звезды постепенно будут наращивать мощность излучения позитивных волн. Это значит, что самые важные финансовые и рабочие дела лучше перенести на другую неделю. Что касается неотложных проблем, то с ними лучше разбираться постепенно, без спешки. Стоит попробовать обновить гардероб и выбросить ненужные старые вещи. Если Ракам хочется преуспеть в любви и в делах, то лучше не игнорировать попытки окружающих людей оказать помощь. Нет ничего зазорного в том, чтобы воспользоваться подмогой. В некоторых ситуациях без этого не удастся сдвинуться с мертвой точки.

Лев

Можно попробовать заглянуть в свою душу, провести сеанс самоанализа. Важно быть самокритичными и нормально воспринимать критику окружающих людей. 22 и 23 апреля будет самое благоприятное время для работы. Лучше не терять ни минуты, пытаясь решить все самые главные проблемы. Ближе к выходным звезды станут неактивными. Это значит, что нужно найти время для общения с близкими, со второй половинкой и друзьями. Общение поможет Львам не впасть в депрессию. Вся неделя будет идеальной для работы, поэтому лучше не затевать скандалов в семье и в любви. Придется сделать выбор заранее — идти навстречу любовным приключениям или сфокусироваться на делах.

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Дева

У Дев начинается период, когда не стоит заниматься работой и делами в ущерб любви. С 24 по 26 число звезды будут максимально позитивными. Эти три дня астролог рекомендует посвятить личной жизни, встречам с родителями и родственниками, романтическим встречам, поискам любви. Вполне вероятно, что одинокие Девы смогут найти вторую половинку, новых друзей, либо крепко влюбиться. Чем позитивнее Девы будут мыслить, тем больше к ним будет липнуть удачи, людей. Павле Глоба советует также не заниматься решением проблем, которые к представителям данного Знака никак не относятся.

Весы

26 апреля — самые неблагоприятный день недели. В пятницу может наступить энергетическое истощение, которое могут усугубить переживания и нервы, конфликты и апатия. Астролог советует решить все самые основные проблемы до этого дня. 22 апреля — день силы, в который нужно браться за всё подряд. В понедельник у Весов будет больше всего шансов решить важные проблемы. В конце рабочей недели могут ожидать внезапные повороты судьбы, на которые стоит ответить максимально возможной стойкостью. Неурядицы будут и в семейной жизни, в любви. В пятницу на людей этого знака навалится все сразу, но справиться с последствиями проблем можно будет уже на выходных — 27 и 28 число станут днями силы, потому что звезды вновь займут хорошее положение.

Скорпион

Скорпионам не нужно начинать ничего нового, рисковать, впутываться в авантюры. Нужно избегать стрессов, проблем. Лучше как следует отдохнуть, развеяться, заняться любимым хобби или увлечениями. На работе можно заняться анализом прошлых ошибок. 24, 25 и 26 апреля энергия звезд будет максимальной и очень созидательной. Это поможет Скорпионам воплотить мечты в реальность. Звезды и планеты захотят проверить Скорпионов на прочность на выходных, поэтому 27 и 28 числа лучше не давать себе повода для переживаний. Не нужно провоцировать близких людей на конфликты. Даже если на буднях получалось двигаться вперед и получать довольствие от жизни, на выходных может начаться черная полоса. Это совсем не надолго, так что не стоит бить тревогу.

Стрелец

Самый опасный день текущей недели — вторник. В этот день звезды и планеты окажутся в очень нестабильном положении, что не сможет не отразиться на настроении Стрельцов и на их удаче в любви и делах. На работе и дома лучше навести порядок, занявшись организационными вопросами и обязанностями. В любви Павел Глоба также рекомендует не давить на газ в начале недели. Вся остальная неделя будет очень спокойной, благоприятной. Особенно продуктивными и хорошими будут суббота с воскресеньем. Это прекрасное время для пребывания рядом с семьей, родственниками, друзьями.

Козерог

Козерогам лучше научиться понимать знаки Вселенной, потому что сейчас они будут встречаться на их пути максимально часто. В целом это очень позитивная неделя, которую стоит посвятить поиску второй половинки или романтическим встречам с любимым человеком. Если Козероги уже давно находятся в отношениях, то им понадобится желание сделать жизнь второй половинки ярче. Находчивость и творческий подход окажутся очень полезными и в деловой сфере. Неблагоприятным днем будет лишь вторник, но даже в этот день можно будет без проблем обойти все препятствия на своем пути при помощи хитрости и использования своих талантов. Козерогам пригодится их непреодолимое желание быть самодостаточными во всем.

Водолей

Начало недели — самое благоприятное время. Звезды и планеты окажутся в очень хорошем положении 22 и 23 апреля, поэтому Водолеев будет ждать большая удача во всех новых начинаниях. В целом на неделе стоит заняться жилищными вопросами, покупкой мебели, уборкой, переездом. Во многих вопросах Водолеям поможет их творческий настрой: например, в финансовой сфере, во время совершения покупок, а также в любви. Необычные комплименты и действия помогут Водолеям растопить даже самое ледяное сердце из всех. Главное — терпение и выдержка. Не стоит торопить события.

Рыбы

Единственный опасный день недели — вторник. Павел Глоба рекомендует в этот день сторониться опасных дел и новых знакомств, крупных денежных трат, оформления кредитов. В другие дни всё будет стабильным и предсказуемым. В середине недели Рыбам удастся выбраться из цепких лап неуверенности, потому что в жизни начнут происходить хорошие события. В делах лучше оставаться самодостаточными и самостоятельными. Делиться планами с коллегами пока не нужно. Астролог заявляет, что в период с 22 по 28 апреля у Рыб обострится память, поэтому им можно будет свободно заниматься какими-то интеллектуальными задачами, обучением, подготовкой к экзаменам. Полезной станет тяга к знаниям и всему новому.