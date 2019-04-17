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"Не святая": Вера Брежнева спела о своих грехах (видео)

15:59, 17 апреля 2019
Общество
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Аудио появилось на YouTube-канале Meladze Music. На черно-белой обложке трека Вера предстала с вьющимися пышными волосами.

Автором музыки стал супруг певицы, известный продюсер 55-летний Константин Меладзе. Слова ему помогала писать украинская исполнительница и видеоблогер Jerry Heil. 

Как сообщал УНИАН, ранее Вера Брежнева показала лицо без макияжа.

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Теги: #Вера Брежнева