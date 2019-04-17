"Не святая": Вера Брежнева спела о своих грехах (видео)
15:59, 17 апреля 2019Общество
236 0
Автором музыки стал супруг певицы, известный продюсер 55-летний Константин Меладзе.
Украинская певица Вера Брежнева порадовала фанатов новой песне под названием "Я не святая".
Читайте такжеВера Брежнева "зажгла" в нижнем белье (фото, видео)
Аудио появилось на YouTube-канале Meladze Music. На черно-белой обложке трека Вера предстала с вьющимися пышными волосами.
Автором музыки стал супруг певицы, известный продюсер 55-летний Константин Меладзе. Слова ему помогала писать украинская исполнительница и видеоблогер Jerry Heil.
Как сообщал УНИАН, ранее Вера Брежнева показала лицо без макияжа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter