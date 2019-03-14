MARUV взволновала сеть фото без белья

В кадре артистка появилась без белья.

Украинская певица Maruv, которая одержала победу в нацотборе на Евровидение 2019, но отказалась представлять страну в Израиле, показала откровенное фото.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в пиджаке на голое тело, дополнив образ широкополой шляпой.

"Шикарна", "Красивая", "Вы просто супер!", "Прикид супер!", - пишут в комментариях к фото.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.