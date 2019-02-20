Верка Сердючка появится на Евровидении 2019 в Израиле
06:30, 20 февраля 2019Общество
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Украинская звезда Верка Сердючка выступит в Тель-Авиве на песенном конкурсе Евровидение 2019 в качестве приглашенного гостя.
На Евровидении 2019 в Тель-Авиве выступит Верка Сердючка / Фото УНИАН
Украинская звезда Верка Сердючка выступит в Тель-Авиве на песенном конкурсе Евровидение 2019 в качестве приглашенного гостя.
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Об этом пишет Новый канал. На Евровидении выступят артисты из 42 стран-участниц.
Также традиционно на сцене появится и мировая знаменитость. В 2016 году на Евровидении выступил Джастин Тимберлейк, а в этом году все будут любоваться Веркой Сердючкой.
Эту информацию Андрей Данилко рассказал во время записи второго полуфинала национального отбора 16 февраля.
О том, какую песню споет Верка Сердючка не сообщается.
Как сообщал УНИАН, 23 февраля состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Израиле.
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