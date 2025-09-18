От плохого соседства розы прекращают рост и цветение.

Если розы посадить рядом с "неправильным соседом", они могут навредить ему или же сами розы перестанут расти и цвести. Об этом пишет martha stewart.

"Некоторые растения, как и люди, просто не ладят между собой. Розы нужно держать подальше от больших деревьев и кустарников, которые могут затенять их и агрессивно конкурировать за воду и питательные вещества", - пояснила флористический менеджер Элизабет Дэниелс.

Эксперты назвали, какие именно растения не стоит сажать рядом с розами.

1. Сирень

Розы имеют мощную корневую систему, поэтому их не следует сажать вблизи других крупных растений, например сирени, которая может забирать большинство воды и питательных вещества. Кроме того, сирень подвержена мучнистой росе", - говорит владелица питомника и садов Али Макенхилл.

По словам садовницы Элеоноры Гулд, розы просто не будут цвести, если им придется конкурировать за воду и питательные вещества.

2. Львиный зев (антиринум)

Львиный зев - это однолетние (а иногда и многолетние) растения разных цветов. Как утверждает Макенхилл, их лучше всего выращивать в другой части вашего сада - как можно дальше от роз.

"К сожалению, львиный зев чрезвычайно подвержен мучнистой росе и ржавчине, и его никогда не следует сажать рядом с розами", - предостерегла она.

3. Картофель, помидоры и перец

Такие овощи, как картофель, помидоры и перец, не следует выращивать рядом с розами из-за их склонности к болезням, которые могут передаваться цветам. Речь идет, в частности, о вертициллезном увядании и грибковых инфекциях.

По словам менеджера по оценке роз Кристен Смит, "многие фрукты и овощи подвержены тем же вредителям, например тли и паутинного клеща, что делает это сочетание мощным источником атак вредителей".

Эксперты предлагают рядом с розами посадить что-то вроде окопника, который привлекает жуков и отравляет их своими листьями. К тому же живокость создаст красивую композицию рядом с розами.

4. Мальвы

Розы и мальвы - это классические растения для коттеджных садов, которые требуют одинаковых условий: достаточного количества солнечного света, плодородной почвы, хорошей циркуляции воздуха, говорит Макенхилл.

"К сожалению, они также подвержены ржавчине. Лучший способ избежать ржавчины - обеспечить обоим растениям достаточно места и никогда не сажать их рядом друг с другом", - посоветовала она.

5. Дороникум (козульник)

Это многолетнее почвопокровное растение, которое цветет яркими желтыми цветами, но оно затеняет землю, удерживает влагу и может быстро колонизировать участок.

"К сожалению, это создает идеальную среду для размножения черной пятнистости - одного из грибковых заболеваний, которым розы наиболее подвержены", - отметила Макенхилл.

6. Мята

Быстрое распространение мяты может подавить соседние розы, если их не обрезать, что приведет к конкуренции роз за питательные вещества и воду. Кроме того, сильный аромат мяты может отпугивать опылителей от роз.

7. Ипомея "Утренняя Слава"

Крепкие вьющиеся ипомеи могут повредить стеблям и листьям роз, если они переплетаются. Кроме того, эти растения могут конкурировать за воду и питательные вещества, рассказала Смит.

8. Ползучая Дженни

Ползучая Дженни быстро распространяется и образует плотные коврики, которые потенциально могут "задушить" ваши розы. Также эти два растения всегда будут соревноваться за ресурсы.

Издание назвало, какие растения являются лучшими "компаньонами" для роз.

"Некоторые растения, отпугивающие вредителей, защищают розы от тли, трипсов, паутинных клещей, жуков, мокриц и других насекомых. Другие растения привлекают полезных насекомых, таких как пчелы, божьи коровки и осы", - говорит Смит.

Дэниелс предлагает сажать вблизи роз лук, чеснок и лук-шнитт. Эти полезные растения отпугивают насекомых и, как считается, усиливают аромат роз.

Ранее УНИАН писал о 5 проблемных растениях, которые не стоит выращивать на огороде, а лучше купить. Речь идет, в частности, о луке, тыкве и кабачках, кинзе, брокколи и мяте.

