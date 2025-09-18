Стало известно, какое наказание получил певец.

Певца Slimane, который участвовал в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" и представлял Францию, признали виновным в сексуальных домогательствах.

Не секрет, что в прошлом году экс-участник технической команды артиста подал жалобу в прокуратуру Сент-Этьена. По его словам, он стал жертвой сексуальных домогательств со стороны певца в 2023 году после одного из концертов. Тогда Slimane устроил вечеринку в честь завершения первого этапа тура и пригласил техника на празднование. Когда мужчина пришел, то исполнитель якобы прижал его к стене и "принуждал к интиму", потянув в свою гримерку.

Долгое время длилось расследование по этому делу и лишь на днях суд во Франции вынес приговор. Как пишет leparisien, Slimane признали виновным в том, что он настаивал на интиме и отправлял сообщения сексуального характера. Сейчас дело закрыли, а певец получил наказание в виде штрафа на 10 000 евро.

К слову, Slimane (настоящее имя певца алжирского происхождения Слиман Небчи) в прошлом году представлял Францию на песенном конкурсе "Евровидение" с лирической песней "Mon Amour". Артист занял 4 место и получил 445 баллов.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии задержали скандально известного "Афериста с Tinder".

