Музыкант подтвердил слухи о романе с известной журналисткой.

Известный украинский певец и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, который ранее не захотел отвечать прямо на вопросы относительно слухов об отношениях с телеведущей Яниной Соколовой, все же раскрыл правду.

В своем Instagram артист решил больше не скрывать, что действительно некоторое время встречался с Яниной. По словам Валерия, эти отношения они скрывали специально от публики.

"Это вынужденный "каминг-аут". Мы сознательно публично не объявляли об отношениях с Яниной Соколовой - у каждого были собственные дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности. Но молчание порождает сплетни, и в конце концов это начало мешать профессиональной деятельности. Именно так произошло и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюером растворился в заголовках. Поэтому делаю это заявление во избежание манипуляций и предотвращения недостоверной информации. Да, определенный период своей жизни я был в отношениях с Яниной Соколовой. Сейчас эти отношения завершены", - написал Харчишин.

Валерий добавил, что не хотел именно таким образом говорить на эту тему, однако понял, что стоит расставить все точки над "і".

"Не хотелось таким образом объявлять об отношениях, тем более об их прекращении. Именно поэтому намекал об откровенности в своих текстах, в частности о песне "Залишаю дім" группы "Друга Ріка", которую лично считаю финальным аккордом этой истории", - отметил певец.

Что известно о романе Валерия Харчишина и Янины Соколовой

Слухи об их романе начались еще в 2022 году. Тогда музыкант развелся с женой, а Янина - со своим мужем. Позже Соколова участвовала в съемках клипа группы "Друга Ріка", где сыграла любовь с Валерием. После этого начали поговаривать, что их может объединять не только одноразовая совместная работа, а настоящие чувства. Сами же влюбленные официально не комментировали свою личную жизнь и тщательно ее скрывали. Как долго они были вместе и почему решили завершить отношения - пока неизвестно.

