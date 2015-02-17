Около сотни человек перекрыли трассу на выезде из Киева, требуя помочь солдатам под Дебальцево

Они требуют помощи для украинских военных, которые сейчас воюют в Дебальцево, сообщает Радио Свобода.

Как рассказали участники акции, согласно договоренности с представителями МВД, они перекрывают трассу не полностью. «Несколько минут перекрываем, затем на несколько минут отходим, - сообщил один из участников, который отказался назвать свое имя. - Они тут подогнали несколько автобусов с милиционерами. Мы видим, что они сами не хотят против нас идти, потому что здесь же участников АТО много».

Такое непостоянное перекрытие, по словам протестующих, продлится полтора часа - именно столько времени активисты дали представителям Министерства обороны на то, чтобы приехать к ним. После этого трассу обещают перекрыть окончательно.

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«Дебальцево в котле не первый день. Они там без боекомплекта, без еды, без воды, - заявил участник акции Руслан Осадчук. - Мы требуем отправить ребятам помощь - воду, боекомплект, подкрепление. Все, что им нужно».

По словам Осадчука, участие в акции кроме участников АТО, принимали родственники, друзья и жены бойцов с Дебальцевского плацдарма. Активист настаивает, что «Дебальцевский котел» уже закрыт - об этом ему около шести утра рассказали бойцы, которые базируются в районе населенного пункта.

В милиции Киева заявили об осложнении движения транспорта на въезд и выезд из столицы из-за акции.

«На месте происшествия сотрудники милиции обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. Правоохранители проводят профилактические беседы с митингующими по восстановлению правопорядка», - заявили в управлении МВД Киева.

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Ранее волонтеры группы Евромайдан SOS сообщали, что Дебальцево находится в окружении, боевики хотят загнать силы АТО в еще один котел.