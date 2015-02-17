Дебальцево находится в окружении, боевики хотят загнать силы АТО в еще один котел – волонтеры

Об этом сообщается в группе Евромайдан SOS в Facebook.

«Разговаривали с бойцами 128-й бригады, которые держат оборону под Дебальцево. Никто не паникует, все держатся очень мужественно, но их окружение действительно стало реальностью. Причем оно другое, чем то, о котором все эти дни писали СМИ, поскольку противник несколько изменил стратегию», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 17 февраля бои идут в самом городе и направлены на разделение украинских войск на два отдельных котла.

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Вместе с тем, не все войска попали в окружение, а те, которые стоят за городом между Дебальцево и Чернухино. Они оказались в полном окружении после того, как боевики отрезали их от города и углубились внутрь начав уличные бои.

«Эта ситуация полностью подтверждает, что агрессор не собирался соблюдать перемирие и пользуется ситуацией, чтобы сорвать выполнение минских договоренностей», - говорится в сообщении группы.