Убийство сотрудника УГО в центре Киева: подозреваемого боксера отпустили под залог

Боксера Петра Очеретяного отпустили под залог в 600 тысяч гривень.

Задержанного боксера Петра Очеретяного, которого подозревают в убийстве 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны, отпустили под залог.

Как сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный", речь идет о 600 тысячах гривень. Также уточняется, что на мужчину надели электронный браслет.

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Напомним, ранее сообщалось об убийстве сотрудника УГО в центре Киеве из-за конфликта. В ходе следствия стало известно, что смертельный удар нанес украинский боксер Петр Очеретяный, который после конфликта скрылся с места преступления, однако, потом сдался полиции. Позже подозреваемого в убийстве сотрудника охраны арестовали на 60 дней с залогом в 600 тысяч гривень.