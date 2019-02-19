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Настя Каменских "взорвала" Instagram откровенным фото

11:32, 19 февраля 2019
Общество
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В сети восхищены луком Каменских / фото instagram.com/kamenskux

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. В кадре Каменских предстает в белом боди с прозрачными вставками. Волосы Каменских распущены, а на пальцах видны массивные кольца.

"Точно круче, чем Ким", "Красотка", "Супер", "Красавица", "Тебе идет этот стиль", "Шикарное тело", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.  

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Теги: #фото#Настя Каменских