Настя Каменских "взорвала" Instagram откровенным фото

Исполнительница любит публиковать откровенные фото в своем Instagram.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, опубликовала новое горячее фото.

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. В кадре Каменских предстает в белом боди с прозрачными вставками. Волосы Каменских распущены, а на пальцах видны массивные кольца.

"Точно круче, чем Ким", "Красотка", "Супер", "Красавица", "Тебе идет этот стиль", "Шикарное тело", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.