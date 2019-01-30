Скользкий вопрос: как компенсировать ущерб от падения в гололед

Для возмещения убытков, причиненных падением в гололед, необходимо все зафиксировать и подтвердить документально.

В Министерстве юстиции рассказали, что нужно делать, чтобы получить компенсацию за травмы, которые произошли из-за нечищеного снега.

Зафиксировать место падения

Для возмещения убытков, причиненных падением, надо зафиксировать место происшествия и факторы, которые способствовали падению (снег, обледенение). Необходимо, чтобы в кадр попали вывески и таблички с привязкой к местности.

Свидетели и видеонаблюдение

Нужно найти свидетелей, записать их имена и номера телефонов. Также поискать камеры видеонаблюдения, которые могли запечатлеть момент вашего падения.

Документальное подтверждение

После этого стоит вызвать скорую помощь. От медиков необходимо потребовать зафиксировать причину падения, место и время. С вашей стороны нужно записать данные бригады скорой помощи. Можно обратиться в травмпункт и там также все подробно зафиксировать. Необходимо сохранять все чеки, рецепты и квитанции, что связаны с лечением последствий падения.

Компенсация ущерба

Необходимо выяснить кто ответственный за содержание тротуара или дороги, где произошла травма (ЖЕК/ОСМД, коммунальная служба и т.д.) отправив информационный запрос к местной власти.

Необходимо обратится с претензией к учреждению, на обслуживании которого находится участок, на котором получена травма. Также необходимо указать сумму понесенных расходов (средства на лечение, поврежденное имущество, например, разбитый телефон, и т.д.).

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Нужно обязательно подать в суд о компенсации ущерба, причиненного травмированием по месту проживания или местонахождению ответчика. Судовой сбор в таких случаях не взымается.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

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