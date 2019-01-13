Васильев день: лучшие поздравления
14 января в Украине тройной праздник. Христиане восточного обряда празднуют Василия Великого, Обрезание Господне и первый день нового года по старому стилю.
Об истории праздника и традициях в этот день
Василий Великий – архиепископ Кесарии Кападокийской, вселенский учитель церкви (IV век нашей эры). 14 января чествуют его память. Церковные источники характеризуют Василия Великого как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни. Именно ему принадлежит высказывание: "Сколько отнимешь от тела, столько добавишь силы души".
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Также Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядом было засевания жилищ зерном. Первый посевальщик на Новый год, как правило, приносит в дом счастье. Считается, что девушки счастья не приносят, так что и засевать им не годится.
Особенность богослужения в этот день заключается в том, что совершается литургия, написанная самим святителем. Она – первая из десяти божественных литургий, служение которых установлено в определенные дни года. Порядок, содержание и чин литургии Василия Великого отличаются от литургии Иоанна Златоуста более объемными молитвами и протяженной мелодикой песнопений.
Васильев вечер, 13 января, отмечается народными гуляниями. В этот праздник люди ходят в гости поздравлять друг друга, носят угощения.
Этот праздник считается благоприятным периодом для молитв. Люди верят, что Господь в этот день прислушивается к просьбам людей. Они просят в молитвах о счастье, здоровье и благополучии для себя и близких людей.
В некоторых домах в этот день принято устанавливать обрядовый сноп из колосьев прошлогоднего урожая – дидух. Его размещают в самом видном углу дома. Дидух символизирует дух нового урожая. В конце святочных праздников сноп сжигают.
Поздравления на Василия
В день ангела хочу Василию пожелать творить благо и слабых защищать!
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Пусть в день ангела Василию Господь сил даст и силы!
Пусть вокруг светлее будет
От твоих действий и помыслов, и пусть всегда ценят люди тебя Василий.
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Будь мужественным, радуй своих ближних, того кто рядом, понимай. И ангел в одеждах белоснежных. Да хранит тебя, Василий!
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Василий, поздравляем с Праздником!
Желаем радости и сил,
Любовь нежного и достатка, и жить долго - до седин!
Пусть Ангел всегда рядом будет,
И хранит тебя от зла!
Твой путь, Василий, светлым будет,
Здоровье и сил!
Пьем до дна!
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В День Ангела Василию желаю я любви
И от души успешных побед, вдохновения, счастья светлого, здоровья, и пусть тебя хранит Бог
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Пусть Ангел на именины
Осуществит все желания, несет счастье каждую минуту,
Успех и процветание.
Радостью жизни вквитчае
И прибавит здоровья,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!