Васильев день: лучшие поздравления

Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день, 14 января, основным обрядом было засевания жилищ зерном.

14 января в Украине тройной праздник. Христиане восточного обряда празднуют Василия Великого, Обрезание Господне и первый день нового года по старому стилю.

Об истории праздника и традициях в этот день

Василий Великий – архиепископ Кесарии Кападокийской, вселенский учитель церкви (IV век нашей эры). 14 января чествуют его память. Церковные источники характеризуют Василия Великого как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни. Именно ему принадлежит высказывание: "Сколько отнимешь от тела, столько добавишь силы души".

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Также Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядом было засевания жилищ зерном. Первый посевальщик на Новый год, как правило, приносит в дом счастье. Считается, что девушки счастья не приносят, так что и засевать им не годится.

Особенность богослужения в этот день заключается в том, что совершается литургия, написанная самим святителем. Она – первая из десяти божественных литургий, служение которых установлено в определенные дни года. Порядок, содержание и чин литургии Василия Великого отличаются от литургии Иоанна Златоуста более объемными молитвами и протяженной мелодикой песнопений.

Васильев вечер, 13 января, отмечается народными гуляниями. В этот праздник люди ходят в гости поздравлять друг друга, носят угощения.

Этот праздник считается благоприятным периодом для молитв. Люди верят, что Господь в этот день прислушивается к просьбам людей. Они просят в молитвах о счастье, здоровье и благополучии для себя и близких людей.

В некоторых домах в этот день принято устанавливать обрядовый сноп из колосьев прошлогоднего урожая – дидух. Его размещают в самом видном углу дома. Дидух символизирует дух нового урожая. В конце святочных праздников сноп сжигают.

Поздравления на Василия

В день ангела хочу Василию пожелать творить благо и слабых защищать!

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Пусть в день ангела Василию Господь сил даст и силы!

Пусть вокруг светлее будет

От твоих действий и помыслов, и пусть всегда ценят люди тебя Василий.

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Будь мужественным, радуй своих ближних, того кто рядом, понимай. И ангел в одеждах белоснежных. Да хранит тебя, Василий!

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Василий, поздравляем с Праздником!

Желаем радости и сил,

Любовь нежного и достатка, и жить долго - до седин!

Пусть Ангел всегда рядом будет,

И хранит тебя от зла!

Твой путь, Василий, светлым будет,

Здоровье и сил!

Пьем до дна!

***

В День Ангела Василию желаю я любви

И от души успешных побед, вдохновения, счастья светлого, здоровья, и пусть тебя хранит Бог

***

Пусть Ангел на именины

Осуществит все желания, несет счастье каждую минуту,

Успех и процветание.

Радостью жизни вквитчае

И прибавит здоровья,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!