«Щедрый вечер! Добрый вечер!»: традиции и обычаи встречи Старого нового года (видео)

Накануне Нового Года по старому стилю в Украине празднуют Щедрый Вечер.

Это остаток древнего, вероятно, дохристианского обычая.

Как и на Сочельник, в этот день готовят праздничный ужин, который в народе величают Щедрым. Блюда этого вечера не являются постными: здесь на столе и кутья, и колбасы, и холодец, и ветчина. Считалось, что такой стол обеспечит богатство хозяина на следующий год.

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Перед щедрым ужином принято петь щедривки. Также среди молодых девушек на Щедрый Вечер принято гадать на будущего жениха.

По христианскому календарю в этот день также чествуют преподобную Маланию Римлянку. В Украине в этот день еще с языческих времен также отмечают Праздник Маланки.

Главными обрядами празднования остается до сих пор щедрование и вождение козы.

На Старый Новый год будьте радостными, веселыми и добродушными.