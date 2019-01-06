Православная церковь Украины получила томос (видео)

Церемония вручение томоса состоялась в соборе святого Георгия в Стамбуле.

Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Церемония вручение томоса состоялась в соборе святого Георгия в Стамбуле, что является резиденцией Константинопольского патриарха.

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Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции в Стамбуле подписал томос, который провозглашает автокефалию новообразованной Православной церкви Украины.

В томосе говорится о том, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь. В документе также изложены основные принципы функционирования ПЦУ.

Уже 7 января томос выставят в Софийском соборе, где его смогут увидеть все желающие.

Сначала вход на территорию Софии во время литургии будет ограничен из-за запланированных мер безопасности. В ней планируют принять участие президент Украины Петр Порошенко, глава украинского парламента Андрей Парубий, народные депутаты Украины и члены правительства.

После литургии Томос будет перенесен в трапезный храм Софии Киевской, где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 до 18 часов.

Ранее Епифаний заявлял, что руководящие органы новосозданной Украинской православной церкви сформируют в течение 1-2 месяцев после получения томоса.

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве создали Православную церковь Украины. Предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя УПЦ КП.

Поместная церковь — это объединение всех православных верующих, которое создается по территориальному принципу. Поместная церковь выступает в противовес вселенской, становится независимой и самоуправляющейся территории определенного государства и обычно согласуется с политико-административным делением и государственными границами.