В Черкассах чиновник, который должен был заниматься дорогами, устроил в кабинете порностудию

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, как выяснили оперативники, 52-летний рабочий одного из предприятий города Черкассы обустроил в своем служебном кабинете порностудию.

С помощью сети Интернет мужчина подыскивал девушек и предлагал им сняться в порно за вознаграждение. Из отснятого видео злоумышленник создавал короткометражные фильмы с ролевым сценарием, которые потом продавал в Интернете.

Во время обысков на прошлой неделе, правоохранители изъяли компьютерную технику, с помощью которой создавалась и распространялась порнопродукция, и около 8 тыс. евро, полученных от продажи порнографии. Также удалось установить двух порноактрис - 1987 и 1988 года рождения, которые принимали участие в съемках.

Читайте такжеУкраинец проведет 30 лет в тюрьме США за распространении детской порнографииТакже во время следствия выяснилось, что злоумышленник загрузил один из своих порнофильмов на иностранный порносайт, за что ему обещали 74 тыс. долларов США в случае популярности порнофильма.

Теперь 52-летнему госслужащему объявлено о подозрении в преступлении. Продолжается расследование уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией порнографической кино - и видеопродукции, средств ее изготовления и демонстрирования. Продолжается досудебное расследование.