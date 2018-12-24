"Для Тилля?": Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием об отношениях в Instagram

Поклонники тут же принялись гадать и высказывать свои предположения.

Украинская певица Светлана Лобода решила подогреть интерес к своей личной жизни, и оставила загадочный пост в своем аккаунте в Instagram.

Она написала цитату об отношениях и спросила у поклонников, как они думают, кому же посвящены эти слова.

«Я знаю что ты будешь ждать и помнить обо мне… Кому адресовано, котики?? Кто же это?» — написала под снимком певица.

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Поклонники тут же принялись гадать и высказывать свои предположения.

Многие предположили, что это могут быть слова из нового альбома. «Тилль», «Коенчно, Тиллю», «Либо сингл, либо трек из грядущего альбома», «Кончено, твоему человеку», «Юбилейному концерту Аллегровой. Наверное», «Ребенку своему», «Адресовано всем моим бывшим любовникам», - гадали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Лобода восхитила поклонников пикантным фото.