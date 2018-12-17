"Зачем так себя уродовать?": огромные губы Лободы вызвали споры в Instagram (фото)

Большинству фанатов понравился образ Лободы, однако нашлись и такие, которые не оценили пухлые губы певицы.

Украинская певица Светлана Лобода часто радует своих поклонников яркими фото. На своем новом снимке певица предстала с яркими макияжем и кроваво-красными губами.

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Большинству фанатов понравился образ Лободы, однако нашлись и такие, которые не оценили пухлые губы певицы.

"До безумия красивая... душевная, интересная, зачем так себя уродовать этими вывернутыми губами?", "Страшно!!! Помада портит", "Отталкивающая фотография и двойной эффект придаёт - холодность - негативом пахнет!", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, опальные Лобода и Лорак выступили на закрытой вечеринке в Киеве.