Опальные Лобода и Лорак выступили на закрытой вечеринке в Киеве (фото, видео)

Украинские звезды выступали в роскошном киевском отеле.

Скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые ездят с гастрольными турами по России, выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева.

Судя по многочисленным фото и видео, которые были опубликованы в Instagram, корпоратив состоялся 15 декабря.

Ани Лорак выступала в платье с серебристыми пайетками и большим разрезом на ноге. Певица исполнила синглы "Зеркала", "Сердце", "Сон" и другие.

Лобода появилась на вечеринке в черном коротком платье.

Ведущими корпоратива были Дядя Жора (Вадим Мичковский) и Леся Никитюк. Также на корпоративе был российский актер и певец Артур Пирожков (Александр Ревва).

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