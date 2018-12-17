цей матеріал доступний українською

Опальные Лобода и Лорак выступили на закрытой вечеринке в Киеве (фото, видео)

11:55, 17 декабря 2018
Общество
2600 0
Лорак исполнила синглы "Зеркала", "Сердце", "Сон" и другие / фото Instagram

Скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые ездят с гастрольными турами по России, выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева.

Судя по многочисленным фото и видео, которые были опубликованы в Instagram, корпоратив состоялся 15 декабря.

Ани Лорак выступала в платье с серебристыми пайетками и большим разрезом на ноге. Певица исполнила синглы "Зеркала", "Сердце", "Сон" и другие. 

Лобода появилась на вечеринке в черном коротком платье.

Киев.вечер 🎈

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ведущими корпоратива были Дядя Жора (Вадим Мичковский) и Леся Никитюк. Также на корпоративе был российский актер и певец Артур Пирожков (Александр Ревва). 

Как сообщал УНИАН, представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул «Мисс Вселенная — 2018» на 67-м международном конкурсе красоты, прошедшем 17 декабря в Бангкоке. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода#Ани Лорак